冬のボーナス1.7万円増 鹿児島県内99社最終集計

(2018/02/01 23:50)

鹿児島県は１日、県内９９社の２０１７年年末一時金要求・妥結状況について最終集計を発表した。平均要求額５２万９８１０円（前年比１万１７７９円増）に対し、平均妥結額は２．０４カ月分の４６万５２９７円で、前年より１万７６６４円（０．０３カ月分）増えた。

県内に本社があり、労働組合を持つ１８０社を抽出し、９９社の妥結額が把握できた。前年と比較できる８７社のうち、妥結額が前年を上回ったのは４３社、下回ったのは４１社、３社が同額だった。

