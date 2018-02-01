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冬のボーナス1.7万円増　鹿児島県内99社最終集計

(2018/02/01 23:50)
　鹿児島県は１日、県内９９社の２０１７年年末一時金要求・妥結状況について最終集計を発表した。平均要求額５２万９８１０円（前年比１万１７７９円増）に対し、平均妥結額は２．０４カ月分の４６万５２９７円で、前年より１万７６６４円（０．０３カ月分）増えた。
　県内に本社があり、労働組合を持つ１８０社を抽出し、９９社の妥結額が把握できた。前年と比較できる８７社のうち、妥結額が前年を上回ったのは４３社、下回ったのは４１社、３社が同額だった。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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