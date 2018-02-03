世界最小級ロケット打ち上げ

(2018/02/03 14:05)

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は３日午後２時３分、肝付町の内之浦宇宙空間観測所から世界最小級ロケット「ＳＳ５２０」５号機を打ち上げた。搭載した「ＴＲＩＣＯＭ－１Ｒ（トリコム・ワンアール）」を予定通り分離すれば、成功となる。昨年１月に失敗した同型機の再挑戦。