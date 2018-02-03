世界最小級ロケット打ち上げ成功
(2018/02/03 16:58)
３日午後２時すぎ、肝付町の内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられた世界最小級ロケット「ＳＳ５２０」５号機は、予定の軌道で、搭載した超小型衛星「ＴＲＩＣＯＭ－１Ｒ（トリコム・ワンアール）」を分離。打ち上げは成功した。昨年１月に失敗した同型機の再挑戦だった。
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