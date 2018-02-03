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認知症、全職員学ぶ　サポーター講座開始　姶良市

(2018/02/03 20:00)
認知症サポーター講座を受講する市職員＝姶良市の姶良公民館
　姶良市は、全市職員約１２００人（臨時職員含む）を認知症サポーターにする取り組みを始めた。１月３０日、１回目の養成講座が姶良公民館であり、職員は認知症の原因や症状、対応の仕方、市のサポート制度を学んだ。
　誰もが暮らしやすい街を目指して、認知症やその家族への支援を広げていくのが狙い。講座は来年度にかけて複数回あり、職員は希望日に１回受講する。
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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