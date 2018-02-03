認知症、全職員学ぶ サポーター講座開始 姶良市
(2018/02/03 20:00)
姶良市は、全市職員約１２００人（臨時職員含む）を認知症サポーターにする取り組みを始めた。１月３０日、１回目の養成講座が姶良公民館であり、職員は認知症の原因や症状、対応の仕方、市のサポート制度を学んだ。
認知症サポーター講座を受講する市職員＝姶良市の姶良公民館
誰もが暮らしやすい街を目指して、認知症やその家族への支援を広げていくのが狙い。講座は来年度にかけて複数回あり、職員は希望日に１回受講する。
（記事全文は４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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