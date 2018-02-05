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南さつま市がアウトドアメーカー・モンベルと協定

(2018/02/05 13:00)
南さつま市木のイヌマキの協定書を手にする辰野勇会長（左）と本坊輝雄市長＝東京都大田区（同市提供）
　南さつま市は１月３０日、アウトドア総合メーカーのモンベル（大阪市）と包括連携協定を結んだ。海、山、川などの豊かな自然を生かした体験を促し、地域活性化や交流人口拡大を図るほか、環境保全の意識も高める。同社の協定は県内初。
　協定は南さつま側から申し出た。内容は、子どもの生き抜く力の育成、健康増進、防災意識と災害対応力向上など。来年度は場所、ルート、人材などアウトドアを確立するための調査、研究を進める。市は将来的には、直営店誘致も目指す。
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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