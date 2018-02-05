南さつま市がアウトドアメーカー・モンベルと協定
(2018/02/05 13:00)
南さつま市は１月３０日、アウトドア総合メーカーのモンベル（大阪市）と包括連携協定を結んだ。海、山、川などの豊かな自然を生かした体験を促し、地域活性化や交流人口拡大を図るほか、環境保全の意識も高める。同社の協定は県内初。
南さつま市木のイヌマキの協定書を手にする辰野勇会長（左）と本坊輝雄市長＝東京都大田区（同市提供）
協定は南さつま側から申し出た。内容は、子どもの生き抜く力の育成、健康増進、防災意識と災害対応力向上など。来年度は場所、ルート、人材などアウトドアを確立するための調査、研究を進める。市は将来的には、直営店誘致も目指す。
（記事全文は４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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