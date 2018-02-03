世界最小級ロケット打ち上げ成功　民生部品活用を実証　内之浦

(2018/02/03 22:15)

打ち上げられた世界最小級ロケット「SS520」５号機＝肝付町の内之浦宇宙空間観測所

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は３日午後２時３分、衛星を搭載した世界最小級ロケット「ＳＳ５２０」５号機を、肝付町の内之浦宇宙空間観測所から打ち上げた。約７分半後、予定の軌道で衛星を分離し、衛星からの電波を正常に受信。昨年１月の４号機打ち上げ失敗を経て、“再挑戦”に成功した。５号機は、全長９．５４メートル、直径０．５２メートルの電柱サイズで、４号機と同型。衛星を搭載するロケットとしては世界最小クラス。固体燃料使用の３段式で、かつて運用した２段式観測ロケットの改良型。機体製造と打ち上げの費用は計約５億円。