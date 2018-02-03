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世界最小級ロケット打ち上げ成功　民生部品活用を実証　内之浦

(2018/02/03 22:15)
打ち上げられた世界最小級ロケット「SS520」５号機＝肝付町の内之浦宇宙空間観測所
　宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は３日午後２時３分、衛星を搭載した世界最小級ロケット「ＳＳ５２０」５号機を、肝付町の内之浦宇宙空間観測所から打ち上げた。約７分半後、予定の軌道で衛星を分離し、衛星からの電波を正常に受信。昨年１月の４号機打ち上げ失敗を経て、“再挑戦”に成功した。
　５号機は、全長９．５４メートル、直径０．５２メートルの電柱サイズで、４号機と同型。衛星を搭載するロケットとしては世界最小クラス。固体燃料使用の３段式で、かつて運用した２段式観測ロケットの改良型。機体製造と打ち上げの費用は計約５億円。
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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