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鹿児島に「福よ来い」　県内各地で節分の豆まき

(2018/02/03 23:00)
福をつかもうと霧島神宮の豆まきに詰めかけた参拝者＝霧島市霧島田口
　節分の３日、鹿児島県内各地で豆まきが行われ、多くの人たちが無病息災を願った。
　霧島市の霧島神宮では、年男、年女ら約７０人が舞台から「鬼は外、福は内」の掛け声で豆をまいた。豆袋は約７０００個用意。好天にも恵まれ、１０００人超の参拝客は、邪気を払い福豆をつかもうと両手を高々と伸ばしていた。
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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