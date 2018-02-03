鹿児島に「福よ来い」　県内各地で節分の豆まき

(2018/02/03 23:00)

福をつかもうと霧島神宮の豆まきに詰めかけた参拝者＝霧島市霧島田口

節分の３日、鹿児島県内各地で豆まきが行われ、多くの人たちが無病息災を願った。霧島市の霧島神宮では、年男、年女ら約７０人が舞台から「鬼は外、福は内」の掛け声で豆をまいた。豆袋は約７０００個用意。好天にも恵まれ、１０００人超の参拝客は、邪気を払い福豆をつかもうと両手を高々と伸ばしていた。