笠利19棟火災 復興へ地域一丸 200人が片付け作業
(2018/02/04 22:00)
奄美市笠利町笠利で１９棟を焼いた火災から１週間となった３日、現場で復興に向けた作業が始まった。集落の呼びかけに応じ、近隣住民のほか、同市名瀬や龍郷町などからボランティアが２００人以上集まり、焼け跡の廃材などを片付けた。
焼け跡のがれきを片付ける住民ら＝奄美市笠利町笠利
男性は住家の屋根に使われていたトタンや燃え残った柱を運び出し、女性は散乱したガラスの破片や紙類を丁寧に拾い集めた。
（記事全文は４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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