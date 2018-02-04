４団体25個人を表彰　南日本スポーツ賞

(2018/02/04 06:30)

晴れやかな表情で贈賞式に臨む受賞者たち＝南日本新聞会館みなみホール

第５６回南日本スポーツ賞の贈賞式が３日、鹿児島市の南日本新聞会館みなみホールであり、昨年２月から今年１月にかけて国内外で活躍した４団体、２５個人を表彰した。優秀団体賞は剣道全日本都道府県対抗少年大会中学生の部優勝の鹿児島県選抜チームなど４団体、優秀個人賞は全国高校総体フェンシング女子サーブルを制した谷山鈴々花選手（鹿児島南高）ら２１人が受賞した。特別賞は陸上全日本実業団対抗選手権男子走り幅跳び優勝の下野伸一郎選手（九電工）ら３人、優秀指導者賞には全日本実業団駅伝２連覇に導いた旭化成の西政幸監督が選ばれた。