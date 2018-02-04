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指宿市長に豊留氏３選　新市議２０人も決まる

(2018/02/04 23:51)
　任期満了に伴う指宿市長選挙は４日投票があり、即日開票の結果、無所属現職の豊留悦男氏（６７）＝自民、公明推薦＝が、無所属新人の元市議下柳田賢次氏（６０）を破り、３回目の当選を果たした。新市議２０人も決まった。
　豊留氏は２期８年の実績と、国や県とのパイプを強調。新田地区に整備するサッカー場・多目的グラウンドを核にした交流人口の拡大、農業所得補償制度の創設、「地熱の恵み」活用などを訴えた。現職の知名度に加え、組織戦を展開して支持を広げた。
　下柳田氏はサッカー場・多目的グラウンドの規模縮小などを打ち出したが、及ばなかった。
　定数２０に対し、２８人が立候補した市議選は現職１３人、新人７人が当選した。党派は共産２、公明１、他は無所属だった。
　当日有権者数は３万４９９０人（男１万５９５９人、女１万９０３１人）。市長選の投票者総数は２万３４００人（有効２万３０５４、無効３４６）。市長選の投票率は６６．８８％で、前回２０１４年選挙を２．９１ポイント下回った。

◇指宿市長選開票結果
(４日午後10時２分、選管最終)
当 12,783　豊留　悦男
　 10,271　下柳田賢次

◇指宿市議選開票結果
(４日午後10時48分、選管最終)
(定数20－28、得票順)
当 1,631　東　　勝義
当 1,361　恒吉　太吾
当 1,351　松下喜久雄
当 1,295　高田チヨ子
当 1,243　西森　三義
当   999　西田　義哲
当   938　新川床金春
当   931　前之園正和
当   926　坂元　茂教
当   919　斉藤　佳代
当   900　新宮領　實
当   883　井元　伸明
当   882　福永　徳郎
当   861　下川床　泉
当   848　木原　繁昭
当   824　山本　敏勝
当   781　東　　伸行
当   733　高橋　三樹
当   708　吉村　重則
当   665　前原　五男
　   551　臼山　正志
　   490　浜田　藤幸
　   479　内田　満秀
　   460　迫　　正樹
　   446　外薗　幸吉
　   434　吉山　恒貴
　   261　江崎　時和
　   221　前原　修仁
(案分票の小数点以下は切り捨て)

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