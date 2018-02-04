指宿市長に豊留氏３選 新市議２０人も決まる
(2018/02/04 23:51)
任期満了に伴う指宿市長選挙は４日投票があり、即日開票の結果、無所属現職の豊留悦男氏（６７）＝自民、公明推薦＝が、無所属新人の元市議下柳田賢次氏（６０）を破り、３回目の当選を果たした。新市議２０人も決まった。
豊留氏は２期８年の実績と、国や県とのパイプを強調。新田地区に整備するサッカー場・多目的グラウンドを核にした交流人口の拡大、農業所得補償制度の創設、「地熱の恵み」活用などを訴えた。現職の知名度に加え、組織戦を展開して支持を広げた。
下柳田氏はサッカー場・多目的グラウンドの規模縮小などを打ち出したが、及ばなかった。
定数２０に対し、２８人が立候補した市議選は現職１３人、新人７人が当選した。党派は共産２、公明１、他は無所属だった。
当日有権者数は３万４９９０人（男１万５９５９人、女１万９０３１人）。市長選の投票者総数は２万３４００人（有効２万３０５４、無効３４６）。市長選の投票率は６６．８８％で、前回２０１４年選挙を２．９１ポイント下回った。
◇指宿市長選開票結果
◇指宿市議選開票結果
豊留氏は２期８年の実績と、国や県とのパイプを強調。新田地区に整備するサッカー場・多目的グラウンドを核にした交流人口の拡大、農業所得補償制度の創設、「地熱の恵み」活用などを訴えた。現職の知名度に加え、組織戦を展開して支持を広げた。
下柳田氏はサッカー場・多目的グラウンドの規模縮小などを打ち出したが、及ばなかった。
定数２０に対し、２８人が立候補した市議選は現職１３人、新人７人が当選した。党派は共産２、公明１、他は無所属だった。
当日有権者数は３万４９９０人（男１万５９５９人、女１万９０３１人）。市長選の投票者総数は２万３４００人（有効２万３０５４、無効３４６）。市長選の投票率は６６．８８％で、前回２０１４年選挙を２．９１ポイント下回った。
◇指宿市長選開票結果
(４日午後10時２分、選管最終)
当 12,783 豊留 悦男
10,271 下柳田賢次
◇指宿市議選開票結果
(４日午後10時48分、選管最終)
(定数20－28、得票順)
当 1,631 東 勝義
当 1,361 恒吉 太吾
当 1,351 松下喜久雄
当 1,295 高田チヨ子
当 1,243 西森 三義
当 999 西田 義哲
当 938 新川床金春
当 931 前之園正和
当 926 坂元 茂教
当 919 斉藤 佳代
当 900 新宮領 實
当 883 井元 伸明
当 882 福永 徳郎
当 861 下川床 泉
当 848 木原 繁昭
当 824 山本 敏勝
当 781 東 伸行
当 733 高橋 三樹
当 708 吉村 重則
当 665 前原 五男
551 臼山 正志
490 浜田 藤幸
479 内田 満秀
460 迫 正樹
446 外薗 幸吉
434 吉山 恒貴
261 江崎 時和
221 前原 修仁
(案分票の小数点以下は切り捨て)
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