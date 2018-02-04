指宿市長に豊留氏３選　新市議２０人も決まる

(2018/02/04 23:51)

任期満了に伴う指宿市長選挙は４日投票があり、即日開票の結果、無所属現職の豊留悦男氏（６７）＝自民、公明推薦＝が、無所属新人の元市議下柳田賢次氏（６０）を破り、３回目の当選を果たした。新市議２０人も決まった。豊留氏は２期８年の実績と、国や県とのパイプを強調。新田地区に整備するサッカー場・多目的グラウンドを核にした交流人口の拡大、農業所得補償制度の創設、「地熱の恵み」活用などを訴えた。現職の知名度に加え、組織戦を展開して支持を広げた。下柳田氏はサッカー場・多目的グラウンドの規模縮小などを打ち出したが、及ばなかった。定数２０に対し、２８人が立候補した市議選は現職１３人、新人７人が当選した。党派は共産２、公明１、他は無所属だった。当日有権者数は３万４９９０人（男１万５９５９人、女１万９０３１人）。市長選の投票者総数は２万３４００人（有効２万３０５４、無効３４６）。市長選の投票率は６６．８８％で、前回２０１４年選挙を２．９１ポイント下回った。

◇指宿市長選開票結果

(４日午後10時２分、選管最終)

当 12,783 豊留 悦男

10,271 下柳田賢次





◇指宿市議選開票結果

(４日午後10時48分、選管最終)

(定数20－28、得票順)

当 1,631 東 勝義

当 1,361 恒吉 太吾

当 1,351 松下喜久雄

当 1,295 高田チヨ子

当 1,243 西森 三義

当 999 西田 義哲

当 938 新川床金春

当 931 前之園正和

当 926 坂元 茂教

当 919 斉藤 佳代

当 900 新宮領 實

当 883 井元 伸明

当 882 福永 徳郎

当 861 下川床 泉

当 848 木原 繁昭

当 824 山本 敏勝

当 781 東 伸行

当 733 高橋 三樹

当 708 吉村 重則

当 665 前原 五男

551 臼山 正志

490 浜田 藤幸

479 内田 満秀

460 迫 正樹

446 外薗 幸吉

434 吉山 恒貴

261 江崎 時和

221 前原 修仁

(案分票の小数点以下は切り捨て)