技術士１次試験、23人が合格　鹿児島高専・都市環境デザイン工学科

(2018/02/07 22:00)

2016、17年度の技術士１次試験に合格した鹿児島高専の４、５年生ら＝霧島市隼人

霧島市の鹿児島工業高等専門学校都市環境デザイン工学科の４、５年生２３人が、国家資格の２０１７年度技術士１次試験に合格した。１５年度の２人、１６年度の１３人から大幅に増加。学校は「後輩や受験生の励みになる」と喜んでいる。日本技術士会（東京）によると、技術士は科学技術の応用面に携わる技術者にとって最も権威ある資格。建設・土木で有利なことから、同科は本年度、授業で過去の問題を解くなど対策を強化した。