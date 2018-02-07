鹿児島観光　タイでＰＲ　県観光連盟、旅行博に出展

(2018/02/07 23:00)

国際旅行博の来場者へ鹿児島の情報を提供する現地のサポートメンバー＝タイ・バンコク

世界各国の政府や観光関係者が集まるタイ最大の国際旅行博は７日、バンコクで始まった。日本政府観光局（ＪＮＴＯ）のブースとは別に鹿児島県観光連盟が単独出展し、鹿児島黒牛や屋久島など鹿児島の魅力をＰＲしている。１１日まで。期間中、約５０万人が来場する人気イベントで、鹿児島は２０１５年から参加している。これまでで最も広い４区画を使い、連盟職員３人と現地旅行会社のサポートメンバー３人が対応する。