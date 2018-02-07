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鹿児島観光　タイでＰＲ　県観光連盟、旅行博に出展

(2018/02/07 23:00)
国際旅行博の来場者へ鹿児島の情報を提供する現地のサポートメンバー＝タイ・バンコク
　世界各国の政府や観光関係者が集まるタイ最大の国際旅行博は７日、バンコクで始まった。日本政府観光局（ＪＮＴＯ）のブースとは別に鹿児島県観光連盟が単独出展し、鹿児島黒牛や屋久島など鹿児島の魅力をＰＲしている。１１日まで。
　期間中、約５０万人が来場する人気イベントで、鹿児島は２０１５年から参加している。これまでで最も広い４区画を使い、連盟職員３人と現地旅行会社のサポートメンバー３人が対応する。
（記事全文は８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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