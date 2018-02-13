霧島・国分南中１年４組、リズムダンス全国３位 学級一丸、元気さ表現
(2018/02/13 13:00)
霧島市の国分南中学校１年４組（３４人）が、「第５回全国小・中学校リズムダンスふれあいコンクール」の中学生自由曲部門で、全国３位に輝いた。同校の統合５０周年に花を添えた形となり、生徒たちは「学級一丸となって元気のよさを表現できた」と喜んでいる。
リズムダンスふれあいコンクールで全国３位に輝いた国分南中学校の生徒ら＝霧島市役所
文科省の学習指導要領で必須単元となっている「現代的なリズムのダンス」を学級単位で発表するコンクール。自由曲と規定曲の２部門があり、昨年１２月２６、２７の両日、東京で全国大会が開かれた。中学生自由曲部門には、県代表の同校を含む計９校が出場し、独創性や躍動感、チームワークなど五つの審査項目で競った。
（記事全文は１３日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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