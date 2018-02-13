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霧島・国分南中１年４組、リズムダンス全国３位 学級一丸、元気さ表現

(2018/02/13 13:00)
リズムダンスふれあいコンクールで全国３位に輝いた国分南中学校の生徒ら＝霧島市役所
　霧島市の国分南中学校１年４組（３４人）が、「第５回全国小・中学校リズムダンスふれあいコンクール」の中学生自由曲部門で、全国３位に輝いた。同校の統合５０周年に花を添えた形となり、生徒たちは「学級一丸となって元気のよさを表現できた」と喜んでいる。
　文科省の学習指導要領で必須単元となっている「現代的なリズムのダンス」を学級単位で発表するコンクール。自由曲と規定曲の２部門があり、昨年１２月２６、２７の両日、東京で全国大会が開かれた。中学生自由曲部門には、県代表の同校を含む計９校が出場し、独創性や躍動感、チームワークなど五つの審査項目で競った。
（記事全文は１３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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