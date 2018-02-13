体力テスト 鹿児島県、５年連続全国平均下回る
(2018/02/13 23:15)
スポーツ庁は１３日、小学５年と中学２年の全員を対象に実施した２０１７年度全国体力テストの結果を公表した。小５女子は４年連続、中２女子は３年連続で、いずれも実技８種目の合計点の平均値が０８年度の調査開始以降で最高を更新。体育の授業を除いた１週間の運動時間を「６０分未満」と答えた割合もここ数年で大きく減少した。小５と中２の男子の平均値は横ばいだった。
鹿児島県内の公立学校は、小学５年、中学２年とも、実技８種目の合計点の平均値が全国平均を下回った。ここ５年、いずれも全国平均を下回っており、県教育委員会保健体育課は「県内の平均値は上向き傾向ではあるが、全国平均はさらに伸びている。今後も授業内容の改善や運動が好きな児童生徒を増やす取り組みを続けていきたい」としている。
鹿児島県内の公立学校は、小学５年、中学２年とも、実技８種目の合計点の平均値が全国平均を下回った。ここ５年、いずれも全国平均を下回っており、県教育委員会保健体育課は「県内の平均値は上向き傾向ではあるが、全国平均はさらに伸びている。今後も授業内容の改善や運動が好きな児童生徒を増やす取り組みを続けていきたい」としている。
（記事全文は14日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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