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元バレー代表・迫田さん　一日警察署長に　鹿児島南署

(2018/02/14 13:00)
自転車の防犯診断をする迫田さおりさんら＝鹿児島市の鹿児島南高校
　鹿児島南署は１３日、元バレーボール女子日本代表の迫田さおりさん（３０）を一日警察署長に委嘱した。政府の「サイバーセキュリティ月間」（３月１８日まで）に合わせ、正しいインターネット利用などを呼び掛けた。
　警察官の制服に身を包んだ迫田さんは同署での委嘱式後、鹿児島南高校を訪れた。１、２年生ら約６６０人に「身に覚えのないメールを安易にクリックしないで」などと、怪しいメールへのブロックを訴えた。
（記事全文は14日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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