元バレー代表・迫田さん 一日警察署長に 鹿児島南署
(2018/02/14 13:00)
鹿児島南署は１３日、元バレーボール女子日本代表の迫田さおりさん（３０）を一日警察署長に委嘱した。政府の「サイバーセキュリティ月間」（３月１８日まで）に合わせ、正しいインターネット利用などを呼び掛けた。
自転車の防犯診断をする迫田さおりさんら＝鹿児島市の鹿児島南高校
警察官の制服に身を包んだ迫田さんは同署での委嘱式後、鹿児島南高校を訪れた。１、２年生ら約６６０人に「身に覚えのないメールを安易にクリックしないで」などと、怪しいメールへのブロックを訴えた。
（記事全文は14日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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