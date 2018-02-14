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映画出演に70人挑む　武監督がオーディション　南大隅

(2018/02/14 20:00)
オーディションで武正晴監督（左）との面接に臨む南大隅町内外の演劇経験者＝町役場
　南大隅町を舞台にした映画「きばいやんせ！私」の出演者オーディションが１０、１１日、町役場であった。子どもから高齢者まで町内外の７０人が集まり、意気込みや演技力をアピールした。
　年代などでグループに分かれ、メガホンを取る武正晴監督（５０）らの前で１人ずつ自己紹介。演劇経験者はせりふの一部を覚え、２人一組で掛け合う即興の課題にも挑戦した。
（記事全文は15日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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