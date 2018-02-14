映画出演に70人挑む　武監督がオーディション　南大隅

(2018/02/14 20:00)

オーディションで武正晴監督（左）との面接に臨む南大隅町内外の演劇経験者＝町役場

南大隅町を舞台にした映画「きばいやんせ！私」の出演者オーディションが１０、１１日、町役場であった。子どもから高齢者まで町内外の７０人が集まり、意気込みや演技力をアピールした。年代などでグループに分かれ、メガホンを取る武正晴監督（５０）らの前で１人ずつ自己紹介。演劇経験者はせりふの一部を覚え、２人一組で掛け合う即興の課題にも挑戦した。