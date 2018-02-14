「Suica」「nanaco」使えます 年内に運賃現金レス化 桜島フェリー
(2018/02/14 23:45)
桜島フェリーを運航する鹿児島市船舶局は、クレジットカードや電子マネーによる運賃決済を年内に導入する。収入の大半を占める自動車航走に照準を定め、高速道路に流れた客を呼び戻す狙い。
２０１８年度の船舶事業特別会計当初予算案に、決済手数料や機器購入費として７２６万円を計上した。利用できる電子マネーは「Ｓｕｉｃａ」「ｎａｎａｃｏ」など１４種類。クレジットカードも主要会社から選ぶ。
２０１８年度の船舶事業特別会計当初予算案に、決済手数料や機器購入費として７２６万円を計上した。利用できる電子マネーは「Ｓｕｉｃａ」「ｎａｎａｃｏ」など１４種類。クレジットカードも主要会社から選ぶ。
（記事全文は15日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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