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「Suica」「nanaco」使えます　年内に運賃現金レス化　桜島フェリー

(2018/02/14 23:45)
　桜島フェリーを運航する鹿児島市船舶局は、クレジットカードや電子マネーによる運賃決済を年内に導入する。収入の大半を占める自動車航走に照準を定め、高速道路に流れた客を呼び戻す狙い。
　２０１８年度の船舶事業特別会計当初予算案に、決済手数料や機器購入費として７２６万円を計上した。利用できる電子マネーは「Ｓｕｉｃａ」「ｎａｎａｃｏ」など１４種類。クレジットカードも主要会社から選ぶ。
（記事全文は15日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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