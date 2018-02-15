ドラマ「西郷どん」　愛加那義姉に島唄・里さん

(2018/02/15 06:30)

出演者発表会見に出席した里アンナさん（後列左端）ら＝東京・渋谷

ＮＨＫは１４日、大河ドラマ「西郷どん」の新たな出演者を発表した。奄美で西郷隆盛の妻となる愛加那の義姉・里千代金（ちよかね）役に、奄美市出身の唄者里アンナさんを起用した。徳川家最後の将軍慶喜には松田翔太さん、島津家家老の小松帯刀に町田啓太さん、将軍家定の母本寿院に泉ピン子さんが決まった。江戸無血開城を果たす勝海舟を遠藤憲一さん、維新三傑の一人、木戸孝允を玉山鉄二さんが演じる。