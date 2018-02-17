鹿児島県下一周駅伝がスタート

(2018/02/17 09:32)

南薩路を目指し、一斉にスタートする１２地区の選手たち＝１７日午前９時、鹿児島市のみなと大通り公園

第６５回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会は１７日午前９時、県内１２地区代表の選手たちが鹿児島市役所前を一斉にスタートした。２１日まで５日間５３区間５８８．１キロにわたってたすきをつなぐ。初日は１１区間１２８．９キロで争い、ゴールの南さつま市役所を目指す。トップは午後３時５０分ごろ到着予定。