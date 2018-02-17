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第６５回県下一周駅伝　初日は姶良が日間Ｖ

(2018/02/17 20:15)
南薩路を目指し、一斉にスタートする１２地区の選手たち＝１７日午前９時、鹿児島市のみなと大通り公園
　早春の薩摩・大隅路を駆ける第６５回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会は１７日、鹿児島市役所前をスタートし、５３区間５８８．１キロにわたる５日間の熱戦の火ぶたを切った。初日は南さつま市までの１１区間１２８．９キロで行われ、姶良が６時間５６分４３秒で日間優勝した。
　鹿児島が１分２１秒差で２位、郷土入りの川辺が３位。以下、肝属、川薩、日置、曽於、出水、指宿、大島、熊毛、伊佐の順だった。
（記事全文は１８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

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