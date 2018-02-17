第６５回県下一周駅伝 初日は姶良が日間Ｖ
(2018/02/17 20:15)
早春の薩摩・大隅路を駆ける第６５回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会は１７日、鹿児島市役所前をスタートし、５３区間５８８．１キロにわたる５日間の熱戦の火ぶたを切った。初日は南さつま市までの１１区間１２８．９キロで行われ、姶良が６時間５６分４３秒で日間優勝した。
南薩路を目指し、一斉にスタートする１２地区の選手たち＝１７日午前９時、鹿児島市のみなと大通り公園
鹿児島が１分２１秒差で２位、郷土入りの川辺が３位。以下、肝属、川薩、日置、曽於、出水、指宿、大島、熊毛、伊佐の順だった。
（記事全文は１８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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