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鹿児島県民も歓喜　羽生・宇野「金銀」、号外２０００部配布

(2018/02/18 00:25)
羽生結弦選手の五輪連覇などを伝える南日本新聞号外を受け取る駅伝関係者ら＝１７日、南さつま市役所
　南日本新聞社は１７日、平昌冬季五輪フィギュアスケート男子で羽生結弦選手が連覇を達成し、宇野昌磨選手が銀メダルに輝いたことを伝える号外を発行、鹿児島市などで２０００部配布した。受け取った県民は「素晴らしい」「かっこいい」と歓喜に沸いた。
　同市天文館では買い物客らが次々と号外に手を伸ばし、用意した４００部は数分でなくなった。
　同日始まった県下一周駅伝のゴール地点、南さつま市役所付近でも号外２００部が配られた。
（記事全文は１８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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