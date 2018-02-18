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日置が日間優勝 県下一周駅伝第２日

(2018/02/18 15:49)
　第６５回鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会第２日は１８日、南さつま市役所から出水市役所までの１０区間１１２．７キロで行われ、日置が６時間３分５９秒で日間優勝した。出水が２位、姶良が３位だった。以下、鹿児島、川辺、肝属、川薩、曽於、大島、指宿、伊佐、熊毛の順となった。
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