西郷どん館 入館５万人 鹿児島市
(2018/02/19 22:15)
鹿児島市加治屋町の「西郷どん 大河ドラマ館」はオープン３８日目の１９日、入館５万人を突破した。記念の来場者となった大阪府高槻市の小山里奈さん（３３）に、森博幸市長が記念証と特産品を贈った。
くす玉を割る森博幸市長（左）と小山里奈さん＝鹿児島市加治屋町
大河ファンの小山さんは、会社の同期３人を誘って１７日から鹿児島を旅行中。「出演者では特に黒木華（はる）さん、北川景子さんに注目している。大阪出身の鈴木亮平さんが演じる力強い西郷さんもいい」と話した。
（記事全文は20日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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