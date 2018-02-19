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西郷どん館　入館５万人　鹿児島市

(2018/02/19 22:15)
くす玉を割る森博幸市長（左）と小山里奈さん＝鹿児島市加治屋町
　鹿児島市加治屋町の「西郷どん　大河ドラマ館」はオープン３８日目の１９日、入館５万人を突破した。記念の来場者となった大阪府高槻市の小山里奈さん（３３）に、森博幸市長が記念証と特産品を贈った。
　大河ファンの小山さんは、会社の同期３人を誘って１７日から鹿児島を旅行中。「出演者では特に黒木華（はる）さん、北川景子さんに注目している。大阪出身の鈴木亮平さんが演じる力強い西郷さんもいい」と話した。
（記事全文は20日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「明治維新150年」
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