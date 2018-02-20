母国を思い旧正月祝う　在留ベトナム人 130人が新年会満喫　鹿児島市

(2018/02/20 13:00)

全員で記念撮影に納まる鹿児島在住のベトナム人ら＝鹿児島市のサンプラザ天文館

鹿児島市の天文館で１８日、ベトナムの旧正月テトを祝う新年会が開かれた。留学や製造業を中心とする技能実習で鹿児島に住むベトナム人が急増する中、昨年６月に発足した鹿児島県日越友好協会などが初めて開催。留学生ら約１３０人は、関係者約７０人と母国の料理や余興を楽しみ、「故郷を思う仲間と新年を迎えられて幸せ」と喜んだ。市の住民基本台帳には２月１日現在５１０人が登録する。５年前の１０倍に増え、中国に次ぎ２番目に多い。新年会は人口増を機に、交流促進を目指す同協会と市国際交流財団、鹿児島ベトナム人会が企画。例年、祝宴を開いていた鹿児島大学の留学生らも加わった。参加者は２０～３０代が大半で、スーツや民族服のアオザイを着る人が目立った。新年のあいさつを交わし、生春巻きなどベトナム料理を食べてにぎやかなムードだったが、市内の専門学校で日本語を学ぶカオ・ティ・ゴック・アンさん（２０）の歌に静まり返った。