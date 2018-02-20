奉仕作業 報酬は商品券 地域唯一の商店、存続を 吹上・川中自治会
(2018/02/20 20:00)
日置市吹上の川中自治会（７７世帯１５２人）は、地域内の草払いなど奉仕作業で働いた時間に応じて、商品券を渡す「ポイント作業」制度を導入している。自治会内唯一の内田商店で使え、店の存続につながっている。高齢化で人集めが難しい中、参加者にも張り合いが出ている。
地域内の店で使える商品券と奉仕作業の台帳を見せる川中自治会員＝日置市吹上町永吉の内田商店
制度は２０１１年度から導入し、７年目。２時間以内１０００円、半日は１５００円、１日は２０００円分の商品券を自治会が支給する。１７年度は６回作業があり、１回あたり自治会員が約１０人参加する。自治会の予算で１７年度は商品券代に約１０万円を計上している。自治会長の恒吉英治さん（７５）が作業台帳を付ける。
（記事全文は21日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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