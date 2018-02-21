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ダチョウで有機ＪＡＳ　国内初取得　鹿屋・県オーストリッチ事業組合

(2018/02/21 06:30)
ダチョウで全国で初めて有機認証を受けた鹿児島県オーストリッチ事業協同組合の農場＝鹿屋市（安藤勝利理事長提供）
　ダチョウを生産販売する鹿児島県オーストリッチ事業協同組合（鹿屋市、安藤勝利理事長）は、日本農林規格（ＪＡＳ）法に基づく有機畜産物の認証を取得した。ダチョウでの取得は国内で初めて。
　書類、実地審査を経て１月２５日に取得した。認証には、餌の８割以上に有機のものを使う、農場は１羽当たり一定の面積を確保するといった条件がある。
　県や鹿屋市産業支援センター、県中小企業団体中央会の支援を受けながら、餌用の牧草を有機栽培し、有機の穀物を外部から仕入れるなどして対応した。対象は親鳥５羽やその卵、ひな、加工品など。初年度は５０羽の生産販売を目指す。
（記事全文は21日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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