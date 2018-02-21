ダチョウで有機ＪＡＳ　国内初取得　鹿屋・県オーストリッチ事業組合

(2018/02/21 06:30)

ダチョウで全国で初めて有機認証を受けた鹿児島県オーストリッチ事業協同組合の農場＝鹿屋市（安藤勝利理事長提供）

ダチョウを生産販売する鹿児島県オーストリッチ事業協同組合（鹿屋市、安藤勝利理事長）は、日本農林規格（ＪＡＳ）法に基づく有機畜産物の認証を取得した。ダチョウでの取得は国内で初めて。書類、実地審査を経て１月２５日に取得した。認証には、餌の８割以上に有機のものを使う、農場は１羽当たり一定の面積を確保するといった条件がある。県や鹿屋市産業支援センター、県中小企業団体中央会の支援を受けながら、餌用の牧草を有機栽培し、有機の穀物を外部から仕入れるなどして対応した。対象は親鳥５羽やその卵、ひな、加工品など。初年度は５０羽の生産販売を目指す。