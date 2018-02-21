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鹿児島市電　京急カラーを装い走る

(2018/02/21 13:00)
京急カラーを装い走る市電＝鹿児島市のＪＲ鹿児島駅前
　赤い電車、出発進行―。京浜急行電鉄（東京）が広告主の鹿児島市電ラッピング車両が２０日、営業運転を始めた。街を走る「京急カラー」の車両は、早速愛好家の被写体になった。
　東京・羽田空港で運営する駅の開業２０年と利用ＰＲとして、１年間走る予定だ。車体は赤がベースで窓周りは白。本家と異なり“１両編成”の市電は、さながらミニカーのようにも見える。
（記事全文は21日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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