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屋久島の景観と交流満喫　サイクリング大会に320人

(2018/02/21 20:45)
ゴールを目指す参加者＝屋久島町尾之間
　自転車で世界自然遺産の島を走る「サイクリング屋久島」が１８日あり、全国から集まった３２３人が景観と地域交流を満喫した。住民は沿道から声援を送り、各地で軽食などを出してもてなした。
　屋久島観光協会や屋久島町などが冬場の観光オフシーズンに開いており８回目。主会場の尾之間のすこやかふれあいセンターから島を１周する１００キロに２７５人、永田発５０キロに２５人、栗生発２０キロに２３人が参加した。
（記事全文は22日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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