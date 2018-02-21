屋久島の景観と交流満喫　サイクリング大会に320人

(2018/02/21 20:45)

ゴールを目指す参加者＝屋久島町尾之間

自転車で世界自然遺産の島を走る「サイクリング屋久島」が１８日あり、全国から集まった３２３人が景観と地域交流を満喫した。住民は沿道から声援を送り、各地で軽食などを出してもてなした。屋久島観光協会や屋久島町などが冬場の観光オフシーズンに開いており８回目。主会場の尾之間のすこやかふれあいセンターから島を１周する１００キロに２７５人、永田発５０キロに２５人、栗生発２０キロに２３人が参加した。