屋久島の景観と交流満喫 サイクリング大会に320人
(2018/02/21 20:45)
自転車で世界自然遺産の島を走る「サイクリング屋久島」が１８日あり、全国から集まった３２３人が景観と地域交流を満喫した。住民は沿道から声援を送り、各地で軽食などを出してもてなした。
ゴールを目指す参加者＝屋久島町尾之間
屋久島観光協会や屋久島町などが冬場の観光オフシーズンに開いており８回目。主会場の尾之間のすこやかふれあいセンターから島を１周する１００キロに２７５人、永田発５０キロに２５人、栗生発２０キロに２３人が参加した。
（記事全文は22日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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