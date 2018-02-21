ネコが希少ネズミ捕食　天城・当部で初撮影

(2018/02/21 22:45)

ケナガネズミをくわえて連れ去るネコ（天城町提供）

ネコ（左下）がケナガネズミ（中央）に忍び寄る様子（天城町提供）

天城町は２１日、同町当部（とうべ）にあるアマミノクロウサギの観察小屋で、環境省が絶滅危惧種ＩＢに指定しているケナガネズミがネコに捕食される様子を、動画で初めて撮影したと発表した。映像は、小屋から約８０メートル離れたカメラから撮影。記録では１９日午前４時半すぎ、現れたケナガネズミをネコが追い掛け回し、くわえて連れ去る姿が映っていた。