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ネコが希少ネズミ捕食　天城・当部で初撮影

(2018/02/21 22:45)
ケナガネズミをくわえて連れ去るネコ（天城町提供）
　天城町は２１日、同町当部（とうべ）にあるアマミノクロウサギの観察小屋で、環境省が絶滅危惧種ＩＢに指定しているケナガネズミがネコに捕食される様子を、動画で初めて撮影したと発表した。
　映像は、小屋から約８０メートル離れたカメラから撮影。記録では１９日午前４時半すぎ、現れたケナガネズミをネコが追い掛け回し、くわえて連れ去る姿が映っていた。

ネコ（左下）がケナガネズミ（中央）に忍び寄る様子（天城町提供）
（記事全文は22日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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