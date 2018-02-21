桜開花予想 １日早まる 鹿児島市、３月21日に
(2018/02/21 23:00)
日本気象協会は２１日、今シーズン２回目となる全国の桜（ソメイヨシノ）の開花予想を発表した。鹿児島市は３月２１日で２月上旬に発表された予想より１日早まった。平年に比べると５日早い。３月の気温が平年より高めに推移する見込みとなったためだという。
日本気象協会九州支社によると、昨年１２月～今年１月にかけ、全国的に気温が低く、花の芽が目覚める「休眠打破」が進んだとみられる。全国で最も早いのは、宮崎市、熊本市、高知市の３月２０日。
日本気象協会九州支社によると、昨年１２月～今年１月にかけ、全国的に気温が低く、花の芽が目覚める「休眠打破」が進んだとみられる。全国で最も早いのは、宮崎市、熊本市、高知市の３月２０日。
- フェリーさんふらわあ新船「さつま」 ５月就航 ２隻目は夏を予定 (02/22 06:30)
- 桜開花予想 １日早まる 鹿児島市、３月21日に (02/21 23:00)
- ネコが希少ネズミ捕食 天城・当部で初撮影 (02/21 22:45)
- 屋久島の景観と交流満喫 サイクリング大会に320人 (02/21 20:45)
- 鹿児島市電 京急カラーを装い走る (02/21 13:00)
- ダチョウで有機ＪＡＳ 国内初取得 鹿屋・県オーストリッチ事業組合 (02/21 06:30)
- 県下一周駅伝第４日 肝属、12年ぶりの日間優勝 (02/21 06:00)
- 硫黄山小噴火の恐れ 警戒レベル２に引き上げ (02/20 23:30)
- 奉仕作業 報酬は商品券 地域唯一の商店、存続を 吹上・川中自治会 (02/20 20:00)
- 硫黄山の噴火警戒レベル２に引き上げ (02/20 13:20)
- 母国を思い旧正月祝う 在留ベトナム人 130人が新年会満喫 鹿児島市 (02/20 13:00)
- 川内原発事故時の検査・除染候補地 21カ所公表 鹿児島県 (02/20 06:30)
- 県下一周駅伝第３日 姶良、２年ぶりの地元優勝 (02/20 06:00)
- 西郷どん館 入館５万人 鹿児島市 (02/19 22:15)
- 伝統工法に訓練生挑戦 宮之城高技専が実習 薩摩川内・諏訪神社 (02/19 20:00)
- 県下一周駅伝第３日姶良が日間優勝 (02/19 18:00)
- 奄美漂着油 住民ら１８４０人、名瀬と笠利地区海岸で一斉回収 (02/19 13:00)
- 第４回鹿児島ラーメン王決定戦 ２年ぶり「五郎家」優勝 (02/19 06:30)
- 県下一周駅伝第２日 ７年ぶり日置が日間優勝 (02/19 06:00)
- 南さつま・鳳凰高生がフリーペーパー 観光地や食、自然など魅力紹介 (02/18 23:30)
- 「イト」「イシン」 平川動物公園の赤ちゃんコアラ命名 鹿児島市 (02/18 22:00)
- ２５日まで「吹上ワンダーマップ」 ２５人が作品発表 日置・野首地区 (02/18 20:10)
- 日置が日間優勝 県下一周駅伝第２日 (02/18 15:49)
- 入山協力金９カ月で６５００万円 屋久島登山者８割応じる (02/18 13:00)
- 硫黄山活発化の兆候なし 鹿児島地方気象台が現地調査 (02/18 06:30)
- 第６５回県下一周駅伝 初日は姶良が日間Ｖ (02/18 06:00)
- 鹿児島県民も歓喜 羽生・宇野「金銀」、号外２０００部配布 (02/18 00:25)
- 学生の視点、民泊充実に生かす 湧水で農家モニターツアー (02/17 22:00)
- 空のいけす10基漂着 鹿児島市竜ケ水など (02/17 13:00)
- 鹿児島県下一周駅伝がスタート (02/17 09:32)