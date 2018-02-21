桜開花予想 １日早まる 鹿児島市、３月21日に

(2018/02/21 23:00)

日本気象協会は２１日、今シーズン２回目となる全国の桜（ソメイヨシノ）の開花予想を発表した。鹿児島市は３月２１日で２月上旬に発表された予想より１日早まった。平年に比べると５日早い。３月の気温が平年より高めに推移する見込みとなったためだという。

日本気象協会九州支社によると、昨年１２月～今年１月にかけ、全国的に気温が低く、花の芽が目覚める「休眠打破」が進んだとみられる。全国で最も早いのは、宮崎市、熊本市、高知市の３月２０日。