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フェリーさんふらわあ新船「さつま」 ５月就航　２隻目は夏を予定

(2018/02/22 06:30)
５月に就航する新船「さんふらわあさつま」（フェリーさんふらわあ提供）
　志布志―大阪間で長距離フェリーを運航するフェリーさんふらわあ（大分市）は２１日、横浜で建造中の新船２隻のうち、「さんふらわあさつま」を５月１５日に就航すると発表した。もう１隻の「さんふらわあきりしま」は今年夏の就航を目指す。
　さつまは１万３５００トン、全長１９２メートル。建造費は約１００億円。個室は９４室あり、現行船に比べて約２割増えた。スイートルーム（１２室）、ペットと一緒に過ごせる客室（１０室）を新設。レストランと大浴場も広くなった。
（記事全文は22日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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