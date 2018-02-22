フェリーさんふらわあ新船「さつま」 ５月就航　２隻目は夏を予定

(2018/02/22 06:30)

５月に就航する新船「さんふらわあさつま」（フェリーさんふらわあ提供）

志布志―大阪間で長距離フェリーを運航するフェリーさんふらわあ（大分市）は２１日、横浜で建造中の新船２隻のうち、「さんふらわあさつま」を５月１５日に就航すると発表した。もう１隻の「さんふらわあきりしま」は今年夏の就航を目指す。さつまは１万３５００トン、全長１９２メートル。建造費は約１００億円。個室は９４室あり、現行船に比べて約２割増えた。スイートルーム（１２室）、ペットと一緒に過ごせる客室（１０室）を新設。レストランと大浴場も広くなった。