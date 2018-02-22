２月22日は「猫の日」 鹿児島市内、イベント続々
(2018/02/22 13:00)
ニャンニャンニャンと、２が三つ並ぶ語呂合わせから２月２２日は「猫の日」。猫ブームの中、鹿児島市内では愛猫の長寿を祝う行事や猫雑貨専門店が注目され、関連イベントも相次ぎ企画されている。
愛猫の長寿を願う人が訪れる猫神＝鹿児島市の仙巌園
仙巌園の猫神で開かれる愛猫長寿祈願祭は、くしくも今年で２２回目だ。２２日は栃木や福岡など県外を含め、２５組ほどが参列を予定する。
猫神は朝鮮出兵した島津義弘が、瞳孔の開きで時を知る手段として、陣中で猫を飼ったことに由来。猫の専門誌で紹介された約１０年前から参列希望が増えた。入園できる動物は盲導犬か介助犬のみのため、参列者は写真や食器など愛用品を持参する。担当の卓裕介さん（４１）は「ほこら前に結ばれた絵馬の願い事に、思い入れの深さを感じる」。
（記事全文は22日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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