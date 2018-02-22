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２月22日は「猫の日」 鹿児島市内、イベント続々

(2018/02/22 13:00)
愛猫の長寿を願う人が訪れる猫神＝鹿児島市の仙巌園
　ニャンニャンニャンと、２が三つ並ぶ語呂合わせから２月２２日は「猫の日」。猫ブームの中、鹿児島市内では愛猫の長寿を祝う行事や猫雑貨専門店が注目され、関連イベントも相次ぎ企画されている。
　仙巌園の猫神で開かれる愛猫長寿祈願祭は、くしくも今年で２２回目だ。２２日は栃木や福岡など県外を含め、２５組ほどが参列を予定する。
　猫神は朝鮮出兵した島津義弘が、瞳孔の開きで時を知る手段として、陣中で猫を飼ったことに由来。猫の専門誌で紹介された約１０年前から参列希望が増えた。入園できる動物は盲導犬か介助犬のみのため、参列者は写真や食器など愛用品を持参する。担当の卓裕介さん（４１）は「ほこら前に結ばれた絵馬の願い事に、思い入れの深さを感じる」。
（記事全文は22日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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