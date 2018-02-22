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ライバルの鶴田中・山崎中女子バレー部　合同チームで九州へ　さつま

(2018/02/22 20:00)
九州大会での健闘を誓う鶴田中と山崎中の女子バレーボール部＝さつま町の山崎中学校
　さつま町の鶴田中学校、山崎中学校の女子バレーボール部が初めて組んだ合同チームが３月末、沖縄である九州選抜優勝大会へ出場する。部員は合わせて７人。地元のライバル校同士、心一つに上位を目指す。
　全員２年生で鶴田中２人、山崎中５人。昨夏の総体後に３年生が引退し、それぞれ６、８人減った。８月以降、平日は鶴田中から車で約２０分の距離にある山崎中に集まり、土日は町の体育館などで合同練習を重ねてきた。
　１月末、１２９チームによる県予選があり、決勝リーグ２勝１敗で武（鹿児島市）に次ぐ準優勝。上位２枠に入り、九州大会への切符をつかんだ。
（記事全文は23日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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