ライバルの鶴田中・山崎中女子バレー部　合同チームで九州へ　さつま

(2018/02/22 20:00)

九州大会での健闘を誓う鶴田中と山崎中の女子バレーボール部＝さつま町の山崎中学校

さつま町の鶴田中学校、山崎中学校の女子バレーボール部が初めて組んだ合同チームが３月末、沖縄である九州選抜優勝大会へ出場する。部員は合わせて７人。地元のライバル校同士、心一つに上位を目指す。全員２年生で鶴田中２人、山崎中５人。昨夏の総体後に３年生が引退し、それぞれ６、８人減った。８月以降、平日は鶴田中から車で約２０分の距離にある山崎中に集まり、土日は町の体育館などで合同練習を重ねてきた。１月末、１２９チームによる県予選があり、決勝リーグ２勝１敗で武（鹿児島市）に次ぐ準優勝。上位２枠に入り、九州大会への切符をつかんだ。