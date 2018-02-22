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春告げて梅見頃　寒波越え満開迫る　鹿児島市

(2018/02/22 22:00)
斜面に咲き誇る「なごみの庭」の梅林＝鹿児島市の県立吉野公園
　暦以上に長く厳しかった寒さが和らぎ、鹿児島市内では春を告げる梅が満開に近づいている。２２日は曇りがちの陽気となったが、梅の木がある民家の庭先や公園には甘い香りが漂い、メジロのさえずりも聞こえた。
　県立吉野公園（吉野町）の「なごみの庭」には紅白約３００本が植えられ、根元にはスイセンのじゅうたんが広がる。散策を楽しむ市民に交じり、メジロが枝に止まる瞬間を狙う写真愛好家も多い。
（記事全文は23日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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