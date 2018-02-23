肝付町へ活性化策提言 鹿児島大生７人 コメ新加工品を例示
(2018/02/23 06:30)
鹿児島大学農学部４年生７人による肝付町上北地区の活性化策発表が２２日、鹿児島市の鹿大であった。コミュニティービジネスの方向性として、地区産の玄米を使った穀物飲料「ライスミルク」販売や村おこし団体の法人化などを提言した。
肝付町上北地区の活性化策を提案する学生＝鹿児島大学
李哉〓（さんずいに玄）＝リジェヒョン＝准教授が指導する農業経営経済学講座で毎年実施する教育プログラム。今回は県の「共生・協働の農村（むら）づくり運動」の一環で、活性化策を模索した。
（記事全文は23日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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