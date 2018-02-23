南日本文学賞、３月３日に公開選考会 又吉、町田、三角３氏が批評

(2018/02/23 20:25)

２０１７年度南日本文学賞（南日本新聞社主催）は３月３日午後２時半から、鹿児島市の南日本新聞会館みなみホールで公開選考会（入場無料）を行う。小説と詩の候補６作品について観客の前で批評し、受賞作を決める。選考委員は作家の又吉栄喜氏と町田康氏、詩人の三角みづ紀氏。候補作（受け付け順、敬称略）は、小説が「窪み」鳥海美幸▽「火山の息子」馬場広大▽「青さを」那月（なつき）礼、詩は「『烏賊族の群れよ』ほか」（１５編）久留隆▽「わたくし雨」（１６編）宮内洋子▽「『いろいろ』ほか」（１９編）東郷久子。公開選考会前の午後１時半～２時１０分には「これから書きたいあなたに読んでほしい１冊」と題し、３選考委員がそれぞれ、お薦め本を紹介する。

候補６作品は、南日本新聞社ホームページ上で公開している。パソコンやスマートフォン、タブレット端末から閲覧できる。https://373news.com

候補作をまとめた冊子は南日本新聞会館受付と県立図書館のほか、県立奄美、鹿児島市立、薩摩川内市立中央、霧島市立国分、鹿屋市立の各図書館と、かごしま近代文学館（鹿児島市）、川内まごころ文学館（薩摩川内市）で閲覧できる。