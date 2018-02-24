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70アーティスト魅力発信　25日まで、デザイン百覧会　鹿児島市

(2018/02/24 06:30)
さまざまなデザインのＴシャツが並ぶブース＝２３日、鹿児島市のかごしま県民交流センター
　デザインの魅力や多様性を伝える「かごしまデザインフェア　デザイン百覧会」が２３日、鹿児島市のかごしま県民交流センターで始まった。２５日までアートライブやイベントが開かれる。入場無料。
　２７回目の今年は約７０のアーティスト、企業・団体が参加。画家らが作った１００種類を超えるオリジナルＴシャツをはじめ、蒲生和紙製のドレス、郷土の偉人をデザインした県産竹紙の文具などのブースが並ぶ。レゴブロックを使って建物を作ったり、「サクラクレパス」で２０センチ四方に西郷隆盛を描いたりする参加型コーナーもあり、来場者を楽しませている。
（記事全文は２４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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