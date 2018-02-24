70アーティスト魅力発信　25日まで、デザイン百覧会　鹿児島市

(2018/02/24 06:30)

さまざまなデザインのＴシャツが並ぶブース＝２３日、鹿児島市のかごしま県民交流センター

デザインの魅力や多様性を伝える「かごしまデザインフェア デザイン百覧会」が２３日、鹿児島市のかごしま県民交流センターで始まった。２５日までアートライブやイベントが開かれる。入場無料。２７回目の今年は約７０のアーティスト、企業・団体が参加。画家らが作った１００種類を超えるオリジナルＴシャツをはじめ、蒲生和紙製のドレス、郷土の偉人をデザインした県産竹紙の文具などのブースが並ぶ。レゴブロックを使って建物を作ったり、「サクラクレパス」で２０センチ四方に西郷隆盛を描いたりする参加型コーナーもあり、来場者を楽しませている。