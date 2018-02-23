寒さ越え花ほころぶ 阿久根・證海寺のカワヅザクラ見頃
(2018/02/23 20:00)
阿久根市大川の尻無地区にある證海寺のカワヅザクラが見頃を迎え、参拝者や地域の人たちに春の訪れを告げている。日が暮れるとライトアップされ、闇の中に桃色の花の塊がふわりと浮かび上がって見える。
日が暮れた山肌に浮かび上がるカワヅザクラ＝阿久根市大川
住職の橋本美由紀さん（５１）によると４５年ほど前に知人から分けてもらった幼木を植えたものだという。高さ５メートルほどの木は枝を大きく広げほぼ満開となった花がびっしり。
（記事全文は２４日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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