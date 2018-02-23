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最高賞に牧田さんら　２４日から、吉井淳二記念展 末吉

(2018/02/23 22:00)
　第３５回吉井淳二記念展は２４日、曽於市末吉総合体育館で開幕する。３月１１日まで。２７５０点の出品があり、最高賞の吉井淳二賞は、一般部門が曽於市の牧田かおりさん、高校生部門が松陽（鹿児島市）の金子綾さん、招待作家部門は南さつま市の中野誠さんに決まった。
　曽於市の祭りや風景を対象として新設されたテーマ部門は、霧島市の鵜木ひろ子さんが受賞した。
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