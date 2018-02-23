情報収集衛星搭載 Ｈ２Ａ打ち上げ、２６日に延期 種子島

(2018/02/23 23:30)

三菱重工業と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２３日、南種子町の種子島宇宙センターで２５日に予定していたＨ２Ａロケット３８号機の打ち上げを、２６日午後１時３４～４８分に延期する、と発表した。天候悪化が見込まれるため。予備期間は２７日～３月２６日。

三菱重工業によると、当初打ち上げ時間帯としていた２５日午後１～３時は、低気圧が通過するため、雷雨の予報で、支障があると判断した。２６日午後は、晴れの見込み。機体は既に組み上がっており、２５日深夜に射点に移動させる。