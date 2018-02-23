TOP鹿児島のニュース 社会 科学 宇宙開発

情報収集衛星搭載　Ｈ２Ａ打ち上げ、２６日に延期　種子島

(2018/02/23 23:30)
　三菱重工業と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２３日、南種子町の種子島宇宙センターで２５日に予定していたＨ２Ａロケット３８号機の打ち上げを、２６日午後１時３４～４８分に延期する、と発表した。天候悪化が見込まれるため。予備期間は２７日～３月２６日。
　三菱重工業によると、当初打ち上げ時間帯としていた２５日午後１～３時は、低気圧が通過するため、雷雨の予報で、支障があると判断した。２６日午後は、晴れの見込み。機体は既に組み上がっており、２５日深夜に射点に移動させる。
（記事全文は２４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ