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出水市少年少女合唱団、２５日地元公演　男声合唱団とコラボ

(2018/02/24 13:00)
本番に向け練習する子どもたち＝出水市音楽ホール
　出水市少年少女合唱団の第２３回定期演奏会が２５日、市音楽ホールである。今回は地元の「男声合唱ゴーシュ」などがゲスト出演。２２日夜は本番に向け最後の合同練習に励んだ。
　今年のメンバーは小学１年生から高校１年生まで２１人。「歌でよみがえる心の光」をテーマに童謡や叙情歌２７曲を発表する。新たに作った合唱団の歌「この手をつないで」も初お披露目する。
　２５日は午後１時半開演。無料。市教育委員会生涯学習課＝0996(63)2200
（記事全文は２４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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