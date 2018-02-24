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春感じ鑑真の道歩く　南さつま、25日まで

(2018/02/24 22:00)
春らしい陽気に包まれウオーキングを楽しむ参加者＝南さつま市坊津
　「第６回南さつま海道　鑑真の道歩き」が２４日、南さつま市内で始まった。春らしい陽気の中、３コースに計１４６５人が参加。おいしい空気を吸いながら、自然豊かな海山を満喫した。
　２５日は午前９時半に久志地区公民館を出発し、杜氏の里笠沙までの１７キロと、１０時に笠沙公園グラウンドをスタートし、笠沙を回る１６キロの２コースがある。
　当日参加希望者は出発１時間前までにスタート地点に集合。一般２０００円、中高生１０００円、小学生５００円。南さつま市観光交流課＝0993(53)2111
（記事全文は25日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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