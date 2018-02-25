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「J3で維新の波を」　鹿児島Uがキックオフパーティー　鹿児島市

(2018/02/25 06:30)
壇上で意気込みを語る鹿児島Ｕの三浦泰年監督＝鹿児島市の城山観光ホテル
　サッカーＪ３の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は２４日、３月１１日の開幕に向けた「キックオフパーティー」を鹿児島市の城山観光ホテルで開いた。三浦泰年監督は「自信を持って戦う準備ができた」とＪ２昇格へ意欲を見せた。
　約２３０人が出席。鹿児島市の森博幸市長は「明治維新１５０年を飾れるようにＪ３で維新の波を」とエール。ファンらは選手と写真を撮ったり、談笑したりしていた。
（記事全文は25日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）


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