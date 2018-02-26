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情報収集衛星搭載H2Aロケット 27日打ち上げ　種子島

(2018/02/26 06:30)
　三菱重工業と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２５日、政府の情報収集衛星「光学６号機」を搭載したＨ２Ａロケット３８号機を、２７日午後１時３４分に南種子町の種子島宇宙センターから打ち上げる、と発表した。２０１７年度のＨ２Ａ打ち上げは５回目で、単年度では最多タイとなる。
（記事全文は26日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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