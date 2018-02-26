情報収集衛星搭載H2Aロケット 27日打ち上げ 種子島

(2018/02/26 06:30)

三菱重工業と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２５日、政府の情報収集衛星「光学６号機」を搭載したＨ２Ａロケット３８号機を、２７日午後１時３４分に南種子町の種子島宇宙センターから打ち上げる、と発表した。２０１７年度のＨ２Ａ打ち上げは５回目で、単年度では最多タイとなる。

