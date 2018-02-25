鹿児島大、鹿屋体大に3495人 国公立２次試験始まる
(2018/02/25 23:00)
国公立大学２次試験の前期日程が２５日、始まった。鹿児島県内では、鹿児島大学（鹿児島市）が数学、英語、国語、理科の学力試験を、鹿屋体育大学（鹿屋市）は面接と健康診断を行った。同日の両大学の受験者は計３４９５人。
問題用紙などが配られ、試験開始を待つ受験生＝鹿児島市の鹿児島大学
鹿大は３２２３人（欠席２２８人）が受験した。この日の倍率は２．５倍。前期日程のみの鹿屋体大は２７２人（欠席１８人）が受験し、３．２倍だった。
（記事全文は26日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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