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鹿児島大、鹿屋体大に3495人　国公立２次試験始まる

(2018/02/25 23:00)
問題用紙などが配られ、試験開始を待つ受験生＝鹿児島市の鹿児島大学
　国公立大学２次試験の前期日程が２５日、始まった。鹿児島県内では、鹿児島大学（鹿児島市）が数学、英語、国語、理科の学力試験を、鹿屋体育大学（鹿屋市）は面接と健康診断を行った。同日の両大学の受験者は計３４９５人。
　鹿大は３２２３人（欠席２２８人）が受験した。この日の倍率は２．５倍。前期日程のみの鹿屋体大は２７２人（欠席１８人）が受験し、３．２倍だった。
（記事全文は26日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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