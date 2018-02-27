高川ダム小水力発電　20年稼働へ　出水で起工式

(2018/02/27 06:30)

玉串をささげる出水平野土地改良区の野中政己理事長＝出水市下大川内

出水平野土地改良区（出水市、野中政己理事長）は２６日、高川ダム（同市下大川内）の放水を活用した小水力発電所の起工式をした。売電収益を土地改良区が管理する用水路やポンプなど施設維持費に充てる。２０２０年４月稼働予定。落差約３０メートルの放水を利用して発電する。最大出力は４２８キロワットで、年間発電量は１６２万６０００キロワット時（一般家庭４３３世帯分相当）。全量を九州電力に売電し、年間売上額は約５０００万円を見込む。国の地域用水環境整備事業を活用する。総事業費は６億６０００万円。