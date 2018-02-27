Ｈ２Ａロケット３８号機打ち上げ

(2018/02/27 13:36)

三菱重工業と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２７日午後１時３４分、南種子町の種子島宇宙センターから、情報収集衛星「光学６号機」を搭載したＨ２Ａロケット３８号機を打ち上げた。目標の軌道で分離されれば、打ち上げは成功となる。