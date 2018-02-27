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Ｈ２Ａロケット打ち上げ成功

(2018/02/27 13:56)
情報収集衛星を搭載し上昇するＨ２Ａロケット３８号機＝２７日午後１時３４分、南種子町の種子島宇宙センター
　２７日午後１時３４分に打ち上げられた、情報収集衛星「光学６号機」を搭載したＨ２Ａロケット３８号機は、予定の軌道上で衛星を分離し、打ち上げは成功した。Ｈ２Ａの成功は３２機連続で、成功率は９７．４％となった。
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