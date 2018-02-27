華やか ひな飾り 重文「古市家住宅」に人形200体 中種子
(2018/02/27 20:00)
中種子町坂井の国指定重要文化財「古市家住宅」で、ひなまつりが開かれている。江戸時代末期に建てられた旧家に、町民から寄贈されたひな人形など２００体余りが華やかに飾り付けられ、来場者の目を楽しませている。３月１１日まで。
縁側にも人形が並べられた古市家住宅のひなまつり＝中種子町坂井
創建１７０年を記念し、２０１６年から始めて３回目。今回は、今姫神社（同町増田）の石段を使ってひなまつりを開いてきた牛之原桜同志会からも人形を借り受けた。七段飾り３組に加え、縁側にも男びな・女びなや三人官女などがずらりと並ぶ様子は壮観。手作りのつるしびなが彩りを添えている。
（記事全文は28日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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