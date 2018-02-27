H2Aロケット打ち上げ　32機連続成功　種子島

(2018/02/27 23:00)

情報収集衛星を搭載し上昇するH2Aロケット38号機＝南種子町の種子島宇宙センター

三菱重工業と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２７日午後１時３４分、政府の情報収集衛星「光学６号機」を載せたＨ２Ａロケット３８号機を種子島宇宙センター（南種子町）から打ち上げた。約２０分後には、予定の軌道で衛星を分離し、打ち上げは成功した。Ｈ２Ａの成功は３２機連続で、成功率９７．４％。２０１７年度の打ち上げ数は、種子島からの５機と内之浦宇宙空間観測所（肝付町）の２機をあわせ計７回。人工衛星搭載ロケットの単年度打ち上げ数は、計５回だった１４年度を抜いて、過去最多となった。