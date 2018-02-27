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H2Aロケット打ち上げ　32機連続成功　種子島

(2018/02/27 23:00)
情報収集衛星を搭載し上昇するH2Aロケット38号機＝南種子町の種子島宇宙センター
　三菱重工業と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２７日午後１時３４分、政府の情報収集衛星「光学６号機」を載せたＨ２Ａロケット３８号機を種子島宇宙センター（南種子町）から打ち上げた。約２０分後には、予定の軌道で衛星を分離し、打ち上げは成功した。Ｈ２Ａの成功は３２機連続で、成功率９７．４％。
　２０１７年度の打ち上げ数は、種子島からの５機と内之浦宇宙空間観測所（肝付町）の２機をあわせ計７回。人工衛星搭載ロケットの単年度打ち上げ数は、計５回だった１４年度を抜いて、過去最多となった。
（記事全文は28日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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